Una serata dove la musica sarà la vera e unica protagonista attraverso le storie di chi ha fatto e fa da colonna sonora di Torino.

Domani, 4 settembre, alle 21 sul palco della Festa de L’Unità, in corso Grosseto 183 saliranno Eugenio Cesaro degli “Eugenio in via di Gioia”, Paolo Pavanello dei “Linea 77”, Tigre dei Mostricci of Sound e Oscar Giammarinaro degli Statuto.

Un incontro organizzato insieme al nostro giornale Nuova Società e che verrà moderato dalle nostre Giulia Zanotti e Susanna De Palma.

La serata sarà l’occasione per parlare del passato, del presente e del futuro del panorama musicale torinese. Un viaggio che parte dagli anni Ottanta, fino ai giorni nostri, attraverso storie e aneddoti.

Altri ospiti sono stati invitati, tra cui Max Casacci dei Subsonica.

Un appuntamento dunque da non perdere.