Sarebbero oltre venti i casi sospetti di Coronavirus all’interno di un convento di suore a Tortona, in provincia di Alessandria, una delle zone in Piemonte più colpite dal Covid-19. Il personale dell’Unità di crisi del Piemonte e dell’Asl di Alessandria stanno procedendo proprio in queste ore agli accertamenti sulle suore, molte delle quali in età avanzata ospiti della “Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità” di Tortona.

Le suore avrebbero manifestato febbre e sintomi influenzali. Sintomi del virus anche tra il personale presta servizio nella struttura. Non ci sono al momento ricoveri e sul posto è presente Mario Raviolo, coordinatore dell’Unità di crisi,