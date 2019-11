Aumenta il costo dei biglietti per i mezzi pubblici extraurbani e nell’area ‘Formula’ che si estende per un raggio di circa 40 km attorno a Torino. Le nuove tariffe, in vigore dal primo dicembre, prevedono un aumento medio del 2,8% per abbonamenti e biglietti. Un ritocco deciso dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese che sarà adottato dalle aziende di trasporto per coprire gli oneri dell’inflazione dal 2015 al 2018, anni in cui le tariffe non hanno subito variazioni. Gli abbonamenti mensili, plurimensili e annuali con le nuove tariffe per dicembre saranno in vendita dal 25 novembre; dal primo dicembre si potranno acquistare i titoli di viaggio settimanali e i biglietti di corsa singola.