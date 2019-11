Un omicidio alle prime luci dell’alba a Trecate, paese a pochi chilometri da Novara. La vittima una donna di 39 anni uccisa a coltellate dal marito al termine di una lite nel loro appartamento di via Sanzio.

A dare l’allarme proprio l’uomo, che ha chiamato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno che potuto constatare il decesso.

La vicenda è ora al vaglio dei Carabanieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

Solo nelle scorse settimane sempre Trecate era stato teatro di un altro omicidio in famiglia con Rosario Saporito che ha ucciso il fratello Daniele dandosi poi alla fuga prima di costituirsi.