Quella dello scorso 30 maggio è stata una giornata che Tembo, prima Branded Commerce Company italiana, non dimenticherà facilmente avendo portato a casa un poker di premi su palcoscenici di rilevanza nazionale.

A partire dal VII Netcomm eCommerce Award, l’iniziativa di Netcomm che individua le migliori realtà italiane di eCommerce che si distinguono per livello di innovazione del modello di business, grado di evoluzione tecnologica ed efficacia della relazione con il cliente. Qui il primo premio è per Paco: portale dedicato alla vendita online di prodotti alimentari ultra premium e accessoristica per animali (paco.pet) di cui Tembo progetta completamente la brand identity, la user experience e l’interfaccia grafica, con l’obiettivo di ottimizzare la navigazione e aumentare i tassi di conversione. Paco si aggiudica il primo premio nella categoria Pets.

Dopo Paco è il turno di Mr. Worker, store online di utensili e attrezzatura di lavoro finanziato da AME Ventures. La sua nuova piattaforma offre un’esperienza di navigazione semplice e immediata, schede tecniche dettagliate e video tutorial, un blog con suggerimenti e recensioni, gestione preventivi tramite CRM e nuovi metodi di pagamento (misterworker.com). Un lavoro estremamente complesso e dettagliato che ha portato la Branded Commerce Company torinese a vincere il primo premio nella categoria B2B.

Ma come detto non sono gli unici due premi. C’è anche il XII NC Awards, dal 2007 importante vetrine per il mondo della comunicazione. E sul palco del Teatro Elfo Puccini di Milano Tembo sale due volte. A trionfare è Eutekne.info, che si aggiudica due ori in due categorie differenti: Best Holistic Campaign BTOB e Miglior Campagna Interattiva Digitale BTOB. La campagna “L’informazione prende nuove forme” è stata progettata a partire dall’analisi del database prospect superiore a 66.000 utenti, con l’obiettivo di riattivare un dialogo tra marca e consumatori.

Soddisfazione per i riconoscimenti vinti da parte del Ceo di Tembo, Michele Cornetto: «I quattro premi ci consolidano come una delle realtà indipendenti più premiate del 2018 e rafforzano il posizionamento focalizzato sul Branded Commerce, che mette al centro il valore di marca con l’obiettivo di massimizzare il processo di acquisto e la fidelizzazione dei clienti».