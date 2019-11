Domenica 24 novembre, alle 17, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Circoscrizione 6 ha organizzato un incontro dedicato ai raggiri sentimentali in rete, sempre più in aumento, dal titolo “TRUFFE AFFETTIVE ONLINE – Pensavo fosse amore e invece era un raggiro”.

L’incontro si terrà nella Sala Colonne della Cascina Marchesa, in corso Vercelli 141, a Torino.

L’argomento, di estrema attualità, prevedrà un format d’eccezione.

Margherita Costa, giornalista, intervisterà Jolanda Bonino (la prima donna che ha denunciato una truffa affettiva in Italia), in rappresentanza anche dell’associazione ACTA – Associazione Contro le Truffe Affettive.

Durante l’incontro interverranno:

– Carlotta Salerno, Presidente Circoscrizione 6

– Isabella Martelli, Coordinatrice II Commissione Cultura Circoscrizione 6

– Dott.ssa Francesca Pieia, psicoterapeuta Associazione Parole in Movimento Onlus

– Vice Questore Dott.ssa Assunta Esposito, Dirigente della Sezione Operativa del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte – Valle d’Aosta

Spiega Salerno: «Le truffe affettive online sono dei raggiri seriali che agiscono su affetti ed emozioni, utilizzati poi come strumento per estorcere denaro. I truffatori (anche chiamati Scammer) fanno leva su amore, amicizia, solidarietà e generosità. Queste truffe sentimentali e romantiche nascono sul web e generalmente mirano ad un vantaggio economico (denaro, gioielli, informazioni e regali costosi)».

«Sarà un dialogo delicato accompagnato da una riflessione sugli aspetti psicologici della vicenda e sui rischi che si corrono in rete quando entrano in gioco sentimenti e contenuti privati.

Da lì, inizieremo tutte e tutti insieme un altro percorso di lavoro concreto».