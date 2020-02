Tra febbraio e maggio Torino e la sua Provincia, con la Regione Piemonte, saranno presenti alle fiere di Monaco di Baviera, Lione e Cannes, dedicate al turismo outdoor. Obiettivo, promuovere le eccellenze del capoluogo e del suo territorio provinciale.

Dopo il Fitur Madrid in gennaio e la Bit di Milano in febbraio, ci sarà l’Itb di Berlino dal 4 all’8 marzo e la Mitt di Mosca dal 17 al 19 marzo. Sul turismo outdoor si punterà successivamente, partecipando dal 19 al 23 febbraio alla fiera Free di Monaco di Baviera, dal 20 al 23 marzo al Salon du Randonneur (Salone dell’escursionismo) di Lione, dal 30 aprile al 3 maggio all’Outdoor Festival 06 a Cannes.

A Monaco e Lione saranno presentate le proposte di Via Lattea e Valle di Susa Bike&Walk Experience, e il nuovo materiale sul trekking con i principali itinerari escursionistici dell’area. Cannes vedrà invece protagonista il calendario estivo Road Bike delle strade chiuse al traffico veicolare, delle Sfide al Campione e dei grandi eventi ciclistici tra cui la tappa Alba-Sestriere del Giro d’Italia. In tutti gli appuntamenti si parlerà di Offroad, uno dei prodotti turistici di punta di Alta Valle Susa e Chisone, dedicata alla fitta rete di strade militari in quota.