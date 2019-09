Uno striscione è comparso in corso Grosseto, non molto lontano dall’Allianz Stadium, casa della Juventus.

Una scritta: “La curva Sud è morta”. Il riferimento è al blitz della polizia di Torino che ha portato all’arresto di dodici capi ultras della curva bianconera, dopo che la società aveva fatto denuncia per presunte intimidazioni. Da qui l’inchiesta che ha portato alle misure cautelari, sei in carcere, quattro arresti domiciliari e due obblighi di dimora, per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.

Per quanto riguarda lo striscione la Digos torinese sta indagando e tra le ipotesi c’è quella che sia opera di un altro gruppo ultras sempre juventino.