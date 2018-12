Dicembre, tempo di corsa ai regali di Natale. E se un dono non si nega a nessuno, di sicuro ad avere un posto privilegiato nel nostro shopping natalizio sono i bambini. Da sempre i più contenti ed entusiasti di scoprire cosa si nasconde per loro sotto l’albero. Ma che fare se non si hanno idee su cosa comprare per fare una gradita sorpresa ai bimbi?

Bambole, macchinine, costruzioni e giochi da tavolo sono dei classici che non mancano mai nelle letterine per Babbo Natale. Ma tra le richieste dei piccoli sempre più spesso ci sono anche maschere e costumi per travestirsi come i loro eroi preferiti.

Infatti, la tendenza a indossare i panni di personaggi di cartoni animati, libri o film negli ultimi tempi ha superato i confini del periodo di Carnevale ed è diventato un vero e proprio gioco da fare tutto l’anno. Per questo un’idea originale e che di sicuro piacerà ai bimbi come regalo di Natale può essere il costume per travestirsi nel proprio personaggio preferito.

Certo, c’è l’imbarazzo della scelta, ma la fortuna di vivere all’epoca di internet è quella di avere siti dedicati ai costumi per bambini attraverso i quali si può ordinare direttamente da casa il regalo evitando la ressa natalizia dei negozi e potendo decidere con calma quale costume comprare per il proprio bimbo, oltre a una serie numerosa di gadget e accessori.

Per le bambine Anna e Elsa di Frozen sono tra i travestimenti più richiesti, assieme a Vaiana e Ladybug, ma non mancano i classici come le principesse Ariel e Belle, o Minnie. Mentre per i maschietti Spiderman, Ninjago e Captain American sono tra i più gettonati degli ultimi anni. Accontenteranno tutti i costumi da Geko, Gattoboy e Gufetta: i tre supereroi della serie Tv PjMask. Invece i più grandicelli faranno i salti di gioia nel trovarsi di fronte a un costume di uno dei personaggi della saga dell’amatissimo maghetto Harry Potter.

Immaginate i vostri bambini intenti a passare un pomeriggio giocando ad essere principesse e supereroi in compagnia dei loro amici. Un ottimo modo non solo per divertirsi, ma anche per sviluppare la fantasia e l’immaginazione importantissimi nei bambini per la loro crescita. D’altronde studi pedagogici dimostrano come il gioco dell’imitazione permette ai piccoli di sperimentare varie identità, mettere in scena la propria conoscenza del mondo e acquisire consapevolezza delle proprie emozioni.

Insomma, se la fantasia è un dono innato nei bimbi e non gliela si può regalare, un costume può aiutarli ancora di più a immergersi in mondi fantastici.