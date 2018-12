Una raccolta di giochi usati per chi non può permettersene nemmeno a Natale. E’ questo lo scopo dell’iniziativa “Un giocattolo a tutti”, promossa dalla Circoscrizione 1 e che inizierà lunedì 10 dicembre per il concludersi il 14 gennaio.

«La raccolta giochi iniziata cinque anni fa era piaciuta molto ai cittadini, che avevano aderito numerosi, quindi abbiamo voluto riproporla anche quest’anno. Ognuno di noi possiede un libro delle favole, o un giochino che entusiasmava i nostri bimbi, ecco questa è l’occasione giusta per rinnovare quella stessa felicità ma negli occhi di un altro bimbo, oppure di liberarsi di un gioco inutilizzato» spiega il presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini, che aggiunge: «Ogni anno si buttano via tonnellate di giocattoli in buone condizioni, tutti questi giochi potrebbero essere utilizzati da altri bimbi meno fortunati».

Come detto la raccolta sarà attiva dal 10 dicembre al 14 gennaio, nei locali della Circoscrizione Uno in Via Bertolotti 10 (Per info: 01101135196/134). I giochi consegnati dovranno essere integri, completi e funzionati. Non si raccolgono peluche, mentre sono graditi i libri. Primi di essere consegnati ai destinatari i giochi raccolti verranno controllati per verificarne la sicurezza da parte del settore comunale Iter.