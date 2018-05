Lunedì 14 maggio (ore 16.30) “Il viaggio di Piedino”, edito da Bacchilega Junior, riceverà il premio nazionale “Nati per Leggere” nella sezione Nascere con i libri

“Il viaggio di Piedino”, libro foto-illustrato di Elisa Mazzoli e Marianna Balducci edito da Bacchilega Junior di Imola – importante Cooperativa aderente a CulTurMedia – riceverà il premio nazionale Nati per Leggere (sezione Nascere con i libri; 6-18 mesi) lunedì 14 maggio al Salone internazionale del libro di Torino. La cerimonia di premiazione è prevista presso il Bookstock Village alle ore 16.30. Sarà un momento ricco di ospiti e con una sorpresa finale per i piccoli lettori presenti.

La motivazione è chiara: “Una prova riuscita di far convivere due linguaggi visivi differenti, in questo dialogo la parte fotografica risulta la più convincente”.

«Ricevere il premio Nati per Leggere è stata una grande gioia perché il viaggio di Piedino è un libro semplice che racconta con un progetto profondo e un linguaggio speciale un viaggio molto importante», ha detto Elisa Mazzoli autrice del testo.

Marianna Balducci illustratrice del libro ha spiegato «Il viaggio di Piedino è il mio primo libro per piccoli ed è un libro foto-illustrato, realizzato attraverso un linguaggio che studio e che amo da tanto tempo».

«Per noi della Bacchilega Junior è un onore ricevere il premio Nati per leggere con ‘Il viaggio di Piedino’, un libro a cui abbiamo voluto subito molto bene – ha raccontato Paolo Bernardi presidente coop. Corso Bacchilega – E’ il riconoscimento ad un progetto che nasce da un lavoro insieme, nel più puro spirito cooperativo che per noi di Bacchilega Junior è imprescindibile».

Angela Catrani editor di Bacchilega Junior ha commentato «Siamo felicissimi per questo premio, che ci conferma di essere sulla buona strada dei libri di qualità».

«Bacchilega si conferma un editore attento e innovativo per l’editoria rivolta ai bambini – ha dichiarato Giancarlo Gonella Presidente di Legacoop Piemonte – un esempio di qualità del modello cooperativo che è da sempre attento ai processi educativi, alla valorizzazione e alla centralità della persona. I libri di Bacchilega si caratterizzano per la grafica e i contenuti innovativi; il premio Nati per Leggere è un giusto riconoscimento del suo lavoro nella produzione di libri per l’infanzia».

Tema dell’edizione 2018 del premio Nati per Leggere era “un posto per crescere, la tana e la casa”, argomento ampiamente quanto delicatamente trattato nelle pagine del libro “Il viaggio di Piedino” che racconta e mostra, con immagini e fotografie che dialogano alla perfezione, la crescita che segue i primi passi, il viaggio, la scoperta e il ritorno nella sicura ed accogliente casa-tana. Nel settore dell’editoria per bambini il premio Nati per Leggere rappresenta e sostiene la migliore produzione editoriale per la fascia di età prescolare e riconosce la creatività e l’impegno degli operatori attivi. Il progetto Nati per Leggere pone infatti l’attenzione sulla qualità delle proposte presenti sul mercato e premia le espressioni più vive e significative della letteratura per l’infanzia.

Il viaggio di Piedino. Scritto da Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice, ed illustrato da Marianna Balducci, specializzata nell’interpolazione tra fantasia e realtà, Il viaggio di Piedino è uno dei rari esempi in Italia che coniuga il linguaggio fotografico, di immediata comprensione per il lettore più piccolo, con illustrazioni e parole delicate, essenziali, fresche e vivaci. Proprio come i primi passi di un piccolo piedino. Grazie alla collaborazione fra le due Piedino intraprende un vero viaggio che lo porta alla scoperta del mondo e lo riaccompagna a casa, dove, sorpresa, c’è “piedone” ad attenderlo. Un finale che emoziona piccoli e grandi, soprattutto i papà.