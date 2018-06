A denunciare il post è stata Laura Boldrini stessa: «Eccole qui le #RisorseSalviniane», scrive la ex presidente della Camera dei Deputati, che pubblica il tweet di un torinese.

Un orribile cinguettio, in risposta a Laura Boldrini e Roberto Saviano: «Tagliamo la gola a Saviano e alla Boldrini».

L’autore, se il nome corrisponde a ciò che viene riportato dai social, sarebbe un torinese.

Tra i primi a rendere pubblico quanto accaduto c’è anche il segretario metropolitano del Partito Democratico di Torino, Mimmo Carretta: «Il cattivo maestro Salvini con la sua campagna d’odio ha generato queste pesanti esternazioni, che in realtà sono follia pura. Ha fatto bene Laura Boldrini a denunciare il nostro concittadino, perché non bisogna più lasciar correre o far finta di nulla».

Intanto il presunto autore del tweet ha già cancellato il suo profilo Twitter, ma la vicenda sarebbe già stata segnalata alla Polizia Postale.