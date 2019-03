Un riconoscimento speciale a Smat per aver sviluppato un modello virtuoso che coniuga tre azioni sostanziali per una corretta gestione: ricerca, innovazione tecnologica e formazione, mettendola al servizio del cittadino attraverso adeguati investimenti. È il premio consegnato alla società torinese nell’ambito del premio “Amministrazione, cittadini, imprese” 2019 istituito da “Italiadecide” con il patrocinio del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il premio è nato con l’inteno di far conoscere e promuovere i casi di eccellenza di imprese a gestione industriale e soggette a controllo pubblico che offrono servizi di qualità a cittadini e utenti e vuole essere un riconoscimento onorifico alle attività svolte dalle Società pubbliche che gestiscono sistemi idrici integrati.

Qualità dei servizi erogati, produttività ed efficienza, sono alla base di questi importanti riconoscimenti, ottenuti da realtà diverse per dimensione e dislocazione territoriale, ma accomunate da un elemento chiave: la gestione industriale del servizio.

Soddisfazione per il premio da parte del presidente di Smat Paolo Romano: «Oggi nella nostra azienda operano 1.016 persone. Solo nel nostro Centro Ricerche trovano impiego 70 specialisti tra ricercatori, ingegneri, biologi, fisici, chimici, biotecnologi e qui negli ultimi 3 anni sono stati sviluppati 80 progetti per il miglioramento della qualità’ del servizio idrico. Gli investimenti effettuati nel 2018 pari a circa 90 milioni di euro evidenziano l’impegno dell’azienda ad una gestione del Servizio attenta ai livelli di qualità da garantire agli utenti con una economia di gestione efficiente e sostenibile per l’intera collettività».