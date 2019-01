Può un quartiere di Torino non avere un Ufficio Postale?

È ciò che accade nella zona di Spina 3, area residenziale sorta intorno al Parco Dora di Torino che oggi ha più di 10.000 residenti.

Chiediamo a Poste Italiane di provvedere a istituire un Ufficio Postale di zona, adeguato ai bisogni dei residenti e collocato in posizione centrale nel quartiere.

L’Ufficio Postale per Spina 3 è sempre stato un problema. Il riferimento era inizialmente quello di via Ascoli 25, ai margini di Spina 3. Con la nascita della nuova area urbana e le molte attività commerciali insediatesi in zona, tale Ufficio Postale si è ritrovato a dover servire un numero elevato di utenti con una progressiva carenza del servizio.

Il Comitato Dora Spina 3, che da 14 anni opera nella zona, ha più volte sottolineato l’inadeguatezza dell’Ufficio Postale di via Ascoli, chiedendo il potenziamento del servizio postale di zona, o con un suo ampliamento in termini di spazi e di personale o con un suo trasferimento in locali più ampi.

L’Ufficio Postale di via Ascoli è stato chiuso da Poste Italiane, dapprima causa lavori di ristrutturazione (mai effettuati), poi recentemente in modo definitivo, privando del servizio postale l’intera zona di Spina 3 e anche il Basso San Donato.

In questo modo, viene a mancare un importante servizio in una vasta area della città di Torino, essendo lontani o inadeguati altri uffici postali.

Con questa petizione chiediamo che venga istituito un Ufficio Postale in Spina 3, un ufficio proporzionato al numero dei suoi utenti, adeguato ai bisogni dei cittadini e situato in posizione centrale nel quartiere in modo da poter essere raggiunto facilmente da tutti, anche da anziani e diversamente abili.

Ecco il link per firmare la petizione:

CLICCA QUI

Comitato Dora Spina Tre

comitatodoraspina3@tiscali.it

www.comitatodoraspina3.it