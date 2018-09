In occasione dell’apertura del Salone del Gusto – Terra Madre, verranno inaugurate a Lingotto 8 colonnine di ricarica per auto elettriche, per un totale di sedici stalli. Ad offrire il servizio di ricarica saranno il Centro commerciale 8 Gallery, i due hotel NH Torino Congress e Double Tree by Hilton, e il polo fieristico Lingotto Fiere.

Le stazioni di ricarica sono il frutto di una collaborazione fra evway by Route220 – l’azienda che a suo tempo aveva rilevato e riattivato le colonnine del dismesso servizio di car sharing comunale – e IrenGo, che ha firmato il progetto. L’accordo si basa sulla interoperabilità del servizio con un network europeo che vanta oltre 120 operatori e sul fatto che evway offre parallelamente un servizio di promozione e visibilità alle strutture che aderiscono alla propria rete di ricarica.

In questo modo si focalizza l’attenzione della sempre più numerosa avanguardia degli EV-Drivers, i conducenti di auto elettriche, che potranno fruire del servizio grazie a una semplice app, che consentirà loro di lasciare il veicolo in ricarica mentre fanno shopping nel centro commerciale o mentre visitano gli eventi in programma a Lingotto Fiere, come appunto il Salone del Gusto – Terra Madre.

Positivo il giudizio di Franco Barbieri, fondatore e Presidente di Route220: «Questa collaborazione con IrenGo è una nuova dimostrazione che è possibile ed è importante collaborare per fare impresa in un settore innovativo, strategico e in forte sviluppo quale è quello della mobilità elettrica».

L’azienda è nata nel 2014 con l’obiettivo di fornire un servizio innovativo e completo a chi guida elettrico, migliorando e valorizzando la sosta di ricarica, promuovendo le attività commerciali, le strutture di accoglienza turistica ed i territori che credono nella mobilità eco-sostenibile, come recita la loro filosofia. Tramite la loro app è infatti possibile accedere a un servizio a 360°, dalla ricerca e attivazione delle colonnine di ricarica all’indicazione di punti di interesse e attività commerciali nelle vicinanze.

I nuovi punti di ricarica vanno ad aggiungersi a quelli che evway gestisce già nella zona centrale di Torino, in posizione strategica rispetto ai numerosi punti di interesse del capoluogo subalpino, e rappresentano un ulteriore tassello di quell’innovativa forma di mobilità che è l’auto elettrica, in grado di “fare il pieno” mentre il guidatore può dedicarsi ai propri interessi.