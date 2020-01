Pronti per una vacanza di Pasqua? Molte persone decide di approfittare del periodo Pasquale per partire alla scoperta di nuovi posti. Pasqua quest’anno cade il 12 di aprile e dà l’occasione di poter approfittare di un lungo weekend ovvero quello che va dal 9 di aprile e dura fino al 14 aprile, il giorno del martedì in Albis. Per scegliere la meta ideale, si può cercare tra i pacchetti di Expedia una mole infinita di soluzioni che possono essere suddivise in più categorie. Ad esempio, si può optare per un City Break in una capitale europea, scegliere invece un soggiorno un po’ più lungo che permetterà però di risparmiare oppure partire all’avventura con un budget comunque contenuto.

Le idee di viaggio per Pasqua

Ci sono numerose idee di viaggio che si possono prendere in considerazione per Pasqua. Innanzitutto, si può scegliere una soluzione volo più hotel con un pacchetto che comprende il trasporto, i giorni d’albergo e il volo da numerose città italiane. Tra quelle più belli vi sono dei city break a Lisbona, a Valencia, a Istanbul, Copenhagen, Siviglia, Budapest e non solo. Tra le città più in voga nel periodo Pasquale vi sono anche Parigi, Berlino, Londra e Porto.

Come scegliere i migliori pacchetti di viaggio

La scelta dei migliori pacchetti di viaggio deve tener conto di una serie di caratteristiche ben precise. Innanzitutto, bisogna trovare un hotel che sia nella posizione ideale per la vacanza che si vuol fare . In più, è bene andare a vedere nello specifico il dettaglio e quindi quanti letti ci sono, la suddivisione delle camere, i servizi a disposizione e la qualità dell’albergo. Su Expedia vi sono offerte solo alberghi di alta qualità e variano in base alle esigenze degli utenti. In più, bisogna anche verificare gli aeroporti di partenza e gli orari. Se ci fosse qualcosa che non è adatto ai propri giorni liberi, si può sempre optare per una modifica talvolta allo stesso prezzo oppure con una piccola maggiorazione.

Le mete più ambite per un pacchetto di viaggio

Aldilà della pausa del periodo Pasquale, i pacchetti di viaggio su Expedia sono disponibili nel corso di tutto l’anno. Molti decidono di trovare una soluzione all inclusive o anche una soft all inclusive, in modo tale da partire senza più pensieri. Ad esempio, si può andare alla scoperta di New York, di Las Vegas oppure del Canada. Tra le altre offerte molto diffuse vi è anche quella che include volo più alloggio ad esempio, a Miami o Los Angeles. In alternativa, vi sono soluzioni simili per tantissime città in ogni parte del mondo. Anche Toronto, ad esempio, rientra tra le mete possibili da considerare in un pacchetto di questo genere. Oltre a quelli classici ,vi sono anche quelli vip ovvero che hanno delle offerte di classe e del genere luxury. Insomma, davvero occasioni da non perdere che permetteranno di vivere la bellezza delle città d’oltreoceano senza dover temere nulla una volta prenotato con l’aiuto degli esperti.