Lo ha annunciato con un post su Facebook, ponendo fine alle ipotesi che si rincorrevano nei giorni scorsi.

Valentina Sganga è la nuova capogruppo del Movimento 5 Stelle in Sala Rossa. Il suo nome succede a quello di Chiara Giacosa che a sua volta aveva preso il posto di Alberto Unia, diventato assessore all’ambiente.

“È inutile negare che ho il cuore e la mente pieni di orgoglio per la responsabilità che mi sento addosso. Responsabilità che in questo particolare momento della vita amministrativa della città è ancora più onerosa” ha scritto Sganga ringraziando poi “il mio gruppo consiliare della fiducia accordatami, a loro darò la mia fatica, il mio entusiasmo e la mia professionalità ogni giorno in cui ricoprirò questo incarico”.

Parlando del suo ruolo da capogruppo Sganga ha precisato come “Il mio impegno sarà quello – come da quasi due anni a questa parte – di operare nella massima trasparenza e coerenza rispetto ai principi del MoVimento 5 Stelle e ai punti programmatici che ci siamo dati all’inizio di questa straordinaria avventura”.

“Ho però un desiderio – prosegue- , quello che più di tutto mi ha spinto a propormi per questo ruolo: garantire la compattezza del gruppo e l’ascolto di tutte le sensibilità che lo animano”.

“Un giorno lontano potremo dire di aver fatto qualcosa di grande e bello” conclude la nuova capogruppo che annuncia come suo vice la collega Giovanna Buccolo.