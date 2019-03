Sono dieci le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari dell’antincendi boschivi, Aib, impegnate da ieri per spegnere un grosso rogo nei boschi della Valle di Lanzo, nella provincia di Torino.

I vigili sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero alcune abitazioni e alcune case sono state evacuate. L’incendio, che ha colpito anche Val della Torre, con il vento è arrivato anche Givoletto. Anche qui, in via Borgonuovo, alcune abitazioni sono state evacuate. Si sta procedendo alle operazioni di spegnimento con l’aiuto di Canadair ed elicotteri.

Intanto in Piemonte da ieri è in vigore lo stato di massima pericolosità visto dopo 40 giorni di siccità che fa aumentare il rischio degli incendi, favoriti, come detto, dal vento oltre che dalla secchezza della vegetazione.

Oltre la provincia di Torino anche Asti, Alessandria e Cuneo sono state colpite dai roghi.