Inviare una relazione ai carabinieri perché i cittadini chiudono le buche delle strade cittadine col cemento a presa rapida.

Succede a Verolengo, dove alcuni residenti decidono di contrastare la brutta abitudine delle strade dissestate comprando i materiali e “tappando” le buche di via Rivora in maniera spontanea. La cosa non è piaciuta alla Sindaca Rosana Giachello però, probabilmente perché c’è stato il supporto di CasaPound in questa operazione che sfiderà alle elezioni la Sindaca uscente con un proprio candidato, Domenico Giraulo.

«Abbiamo voluto dimostrare che le cose si possono fare, se c’è la volontà. Le buche in via Rivoira sono di dominio pubblico e volevamo dare una ‘svegliata’ all’amministrazione uscente, con i fatti e rimboccandoci le maniche – commenta Domenico Giraulo – ormai la Giachello ci attacca per ogni iniziativa, anche questa che è stata portata avanti con residenti apolitici”.

La scelta dI Giachello potrebbe essere quindi un grande boomerang, rischiando seriamente di far entrare CasaPound in consiglio grazie alla solidarietà espressa in questi giorni dai cittadini verolenghesi al movimento e a Giraulo.