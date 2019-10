Finalmente un nome per la presidenza della Quarta Commissione consiliare di Torino, è quello di Fabio Versaci, già presidente del Consiglio comunale e oggi consigliere in Sala Rossa per il Movimento 5 stelle.

Versaci infatti sarebbe il nome indicato alla guida della Commissione Sanità e Servizi Sociali dopo che Antoninio Iaria è diventato assessore all’Urbanistica lasciando per forza di cose il ruolo di consigliere. Una vuoto che dura da un mese e che ha generato anche malumore tra gli i Cinque Stelle alla ricerca di un nome che mettesse tutti d’accordo e con le minoranze che accusano di non avere il coraggio di gestire una commissione così complessa. D’altronde si sa che per le tematiche trattate la Quarta commissione è una delle più difficili e già in passato aveva visto un alternarsi di presidenti dopo che Deborah Montalbano, passata dal gruppo di maggioranza a quello misto, aveva lasciato l’incarico.

L’altro ieri nella seduta della commissione proprio i Cinque stelle avevano manifestato l’esigenza di convergere in fretta su un nome, e a quanto pare oggi stato trovato.