Fra il 3 e il 4 dicembre appena trascorsi si è svolto a Londra il summit della Nato, che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua fondazione.

Un vertice Nato molto diverso dai precedenti, in cui si è registrato un notevole passo indietro proprio in tema di relazioni tra i 29 Stati membri: le tensioni sono state tante e gli Usa hanno avuto la meglio, imponendo la linea e la lista dei temi da trattare. Trump ha ribadito il mantenimento delle spese militari da parte degli altri Stati, la cui soglia è fissata al momento al 2% delle spese annue dei PIL nazionali, come prova dell’impegno di ogni Paese di voler contribuire attivamente alla difesa congiunta. Resta comunque il fatto ineludibile che Washington indirizza una quota del prodotto interno decisamente molto più cospicua rispetto a tutti gli altri Stati e, di conseguenza, questo gli attribuisce capacità decisionali e possibilità di influenza che nessun altro Paese membro detiene.

Esempio tangibile è il rapporto con la Turchia che, pur non facendo parte dell’UE, è stabilmente dentro la Nato e trattata con ogni rispetto, dato che la sua presenza militare è la seconda per importanza. Ed evidentemente ciò basta per far sì che persino l’ultima impresa turca in Siria (a cui Trump ha dedicato un edorsement proprio durante il vertice) non faccia venire la pelle d’oca ai 29 Stati che, per altre vicende e per altri Paesi, sbandierano continuamente la questione dei diritti umani violati, primo fra tutti nel caso della Cina.

Qualche giorno prima del summit Macron aveva lanciato parole al vetriolo contro la Nato stessa, dichiarando che oramai essa fosse da considerare “in stato di morte cerebrale”. Dura e immediata è stata la replica di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, il quale ha affermato che la prova della “buona salute” del Patto Atlantico sta nel fatto che ha saputo sempre modificarsi nel tempo a seguito dei grandi cambiamenti strutturali.

Vale la pena ricordare che la Nato nasce all’indomani della Seconda Guerra Mondiale; l’atto di creazione fu firmato a Washington nel 1949 e dava vita ad una alleanza militare contro l’espansione dell’URSS e dei suoi Stati satelliti. Fu solo nel 1955 che i Paesi socialisti risposero con il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza, meglio conosciuto come Patto di Varsavia. Con la fine della Guerra Fredda la Nato è stata l’organismo di difesa più imponente al mondo che, essendo scomparso il nemico per il quale si era formata, ha trovato differenti direttrici di intervento.

Per quel che concerne il ruolo in Europa, la Nato ha da un lato mostrato segni di disinteresse per le faccende europee e ha preteso che gli Europei iniziassero a farsi carico del mantenimento della struttura, dall’altro si è assisitito al proliferare delle basi Nato in territorio europeo, sopratutto a seguito dell’entrata nel Patto dei Paesi dell’ex blocco sovietico. Quest’ultimo elemento è stato avvertito però come un tentativo di accerchiamento nei confronti della Russia, che di certto non è l’Urss ma che col suo legame molto forte con la Cina e le altre potenze emergenti rappresenta un competitor che non ha paura di mostrare i muscoli.

Dunque, ritornando all’affermazione di Stoltenberg, più che di capacità di adattarsi alla mutevolezza dei tempi, la Nato non ha avuto rivali in quanto a grandezza e potenza negli ultimi vent’anni.

Ma le note dolenti che hanno risuonato in quest’ultimo vertice non hanno riguardato solo la questione Francia-Nato. È stato diffuso un video in cui alcuni presidenti prendevano visibilmente in giro il presidente Usa, tant’è che dopo la diffusione sui social Trump è andato su tutte le furie ed ha annullato il vertice col presidente del Canada, Trudeau, uno dei presidenti presenti in quel video, dandogli del “doppia faccia”.

Riconfermata invece la storica e duratura relazione politica e militare tra Usa e Regno Unito: Boris Johnson si è proclamato soddisfatto dei rapporti e intenzionato ad aumentare le spese militari.

Ma veniamo al punto che rappresenta il vero cambiamento epocale: la questione Cina. Per la prima volta dopo il 1989, il vertice ha stabilito che vi è la necessità di elaborare una linea comune per far fronte a un Paese che produce destabilizzazione, e quel Paese è la Cina. Nel mirino la sua inarrestabile espansione economica e commerciale, tecnologica ma anche culturale. Questo ci dice che gli Usa sentono il loro ruolo egemonico in pericolo e che il sistema unipolare – come gli analisti, anche filostatunitensi, affermano da più di un decennio – è scomparso.

Quello che qui si gioca è un sistema di alleanze legate a doppio filo dalla storia degli ultimi 70 anni e dall’insieme delle relazioni non solo militari, ma anche economiche, commerciali, ideologiche. In conseguenza di questi legami, Trump ha fatto intuire che non avrebbe affatto gradito la condivisione da parte dell’Italia del sistema 5G, così come non ha gradito la recentissima vicinanza del nostro Paese alla Cina, sebbene questo sia stato un avvicinamento esclusivamente di tipo commerciale che in nessun momento ha messo in dubbio la posizione filo-atlantista dell’Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci ha tenuto, infatti, a ribadire che le alleanze storiche e militari rimarranno quelle di sempre e che la Nato è un punto di riferimento non solo militare ma anche politico da 70 anni a questa parte e che continuerà ad esserlo.

A parte le parole di stima da parte di Trump nei confronti di Conte, l’Italia non ha però giocato da protagonista, rimanendo nell’angolo persino per una delle questioni più spinose per il nostro Paese, ovvero la questione libica. L’Italia ha fatto torcere il naso a più di un Paese membro della Nato per il suo atteggiamento di scarsa “assertività” degli ultimi mesi: al suo posto una aggressiva Turchia ha colmato lo spazio lasciato vuoto. Così al summit Nato dedicato alla Libia hanno preso parte i Paesi al momento militarmente più coinvolti: Germania, Francia, Regno Unito e Turchia. Un chiaro messaggio per l’Italia: si va avanti con o senza, nonostante sia il Paese in cui arriva chi scappa dall’inferno libico.

L’Italia deve dunque dimostrare un rinnovato impegno militare e un’assoluta volontà di agire rispetto alla Cina secondo il punto di vista nordamericano. E sebbene Conte asserisca che in tema di scelte economiche il Paese è indipendente sappiamo quanto potrebbe pesare una scelta differente nel momento in cui dovesse palesarsi una politica di aperta ostilità nei confronti di Xi Jinping.

In ultima analisi sono decisamente importanti le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea:«La Nato sarà sempre l’articolo 5, la difesa collettiva. La Nato è l’alleanza militare o di difesa più potente che c’è al mondo. Ma sono convinta che ci siano dei temi dove non vedo la Nato, ma dove è necessario avere l’Unione Europea con la capacità di agire».

Queste posizioni non sono solo espressione della volontà di mantenere l’Unione sotto la sfera di influenza atlantica – il che tra l’altro non ci dice nulla di nuovo – ma che si vuol continuare a trasferire alla Nato l’indirizzo di difesa collettiva. Un atteggiamento del genere va in senso diametralmente opposto al progetto di costruzione di un esercito unico europeo, che se non soppianterebbe la presenza della Nato in Europa diminuirebbe la necessità della sua presenza. Laddove von der Leyen afferma che vi sono “temi” dove non vede la Nato richiama chiaramente alla presenza dei militari europei nelle crisi umanitarie o ambientali, ma svuota dei caratteri tipici di una forza militare qualsivoglia esercito europeo, per ora solo immaginato.

Al netto delle difficili congiunture che un cambio del sistema porterà con sé, la Nato e gli Usa sono interssati a mantenere il più possibile lo status quo, definendo posizioni (si pensi all’Egitto o alla Siria) che talvolta si scontrano con il sentire di una parte degli Stati membri del Patto che a loro volta sono portati ad appiattire le divergenze per non esasperare un mondo non più statico e non più facilmente leggibile. La Nato, così, svolge la funzione di collante politico e di “assicurazione” nella difesa.

Vale sempre il vecchio adagio, che immaginiamo dipinto sulla labbra di chi dirige la Nato, che si vedrà fra le mani la possibilità di poter scegliere, volta per volta , con chi poter ballare il suo valzer: “È solo politica, bellezza, nulla di personale”.