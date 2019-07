La ricchezza di luoghi di interesse e di attrazione a Milano è talmente consolidata che… è impossibile ottenere una panoramica soddisfacente della città in un solo giorno! Tuttavia, noi vogliamo comunque provare a fornirti alcuni spunti entusiasmanti: dunque, prenota il tuo posto auto al parcheggio di Malpensa con Looking4.com e dirigiti verso uno dei luoghi che sotto ti consigliamo per poter avere il meglio dalla tua breve visita milanese.

Per esempio, una bella gita a Milano potrebbe iniziare da Piazza del Duomo, con una ricca colazione nella food hall in cima alla Rinascente, che ti permetterà di avere una vista mozzafiato sulle guglie del Duomo, o in uno dei locali della zona. Visita poi la cattedrale del Duomo, la terza cattedrale gotica più grande del mondo, per ammirare l’intricata architettura di statue, guglie e doccioni. Non dimenticare – se è possibile – di salire fino alla terrazza per una vista ravvicinata delle statue e delle guglie, oltre che della famosa Madonnina in rame dorato che è il simbolo del capoluogo.

Da piazza del Duomo attraversa poi la Galleria Vittorio Emanuele II (uno dei centri commerciali più affascinanti e più antichi del mondo – costruito nel 1867!) e raggiungi Piazza della Scala, dove potrai vedere il teatro lirico più famoso del Pianeta. Per uno spuntino tipico, puoi assaggiare un panzerotto al Luini. Quindi, da Piazza della Scala, prendi Via Manzoni. Qui si trova il Museo Poldi Pezzoli, con opere d’arte di Michelangelo, Botticelli, Piero della Francesca, Perugino, Pinturicchio e del Pollaiolo.

Proseguite a piedi e gira a destra in via Montenapoleone, la zona più elegante della città, con tutte le principali boutique di moda. Basta girare per il Quadrilatero della Moda (completato da via Sant’Andrea e via della Spiga), per poi tornare in piazza del Duomo in Corso Vittorio Emanuele, una grande via pedonale ricca di bar, ristoranti e boutique di moda.

Da Piazza del Duomo, con una piccola deviazione puoi visitare la deliziosa chiesa di San Satiro, e quindi continuare a piedi lungo via Torino per visitare San Lorenzo e poi Sant’Ambrogio, due delle chiese più antiche e importanti di Milano, risalenti all’epoca romana. Altrimenti, prendi la metropolitana “rossa” in Piazza Duomo per visitare Santa Maria delle Grazie e l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, senza dubbio l’attrazione più conosciuta di Milano dopo il Duomo.

L’Affresco dell’Ultima Cena di Leonardo è molto delicato e il numero di persone che possono visitarlo in un giorno è limitato. Per questo motivo è d’obbligo la prenotazione anticipata ed è molto difficile trovare i biglietti il giorno stesso della visita. Dopo aver visitato la chiesa (non dimenticare il bellissimo chiostro), cammina fino al Castello Sforzesco, l’imponente castello costruito dal Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, nel 1358. Nel museo del Castello si può ammirare l’ultimo capolavoro incompiuto di Michelangelo, la Pietà Rondanini. Il grande parco Sempione è un ottimo luogo di sosta per ricaricare le batterie in vista del saluto a Milano, una città che merita sicuramente una visita più prolungata!