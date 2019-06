Gli italiani hanno la passione per lo shopping. Passione cresciuta a dismisura grazie all’arrivo degli e-commerce e dello shopping online. Secondo un sondaggio condotto a fine 2018, elettronica, moda e calzature, le sneakers in particolare, sono le categorie dell’e-commerce più desiderate online dagli italiani (rispettivamente 46,6%, 41,7%e 40,3%). A seguire troviamo i videogiochi e i giocattoli (28,9%) e tutto quanto è necessario per i più piccoli (26,9%). Inoltre, nel mondo e-commerce hanno grande rilevanza i prodotti per la cura del corpo così come il design e l’arredamento.

Secondo lo studio, inoltre, il 76% degli acquirenti digitali italiani effettua in media almeno un acquisto online al mese. Il 19% dei consumatori digitali – i cosiddetti consumatori intensivi – acquistano online almeno una volta alla settimana; seguono i consumatori abituali (57%, ovvero coloro che acquistano online almeno una volta al mese) e infine vi sono i consumatori sporadici (24%) che praticano shopping online una volta a trimestre o meno.

Tale divisione mostra come il mercato digitale italiano sia dominato dagli acquirenti abituali: un e-consumer italiano su due acquista online almeno una volta al mese se non di più. Interessante notare anche come il 35%del campione preso in esame consulti sempre un comparatore di prezzi prima di effettuare un acquisto. Un altro 35% se ne avvale invece spesso.

Numeri che dimostrano la crescita esponenziale di siti come Zalando Privé che stanno diventando dei veri e propri punti di riferimento per quanto riguarda lo shopping online.

Cos’è Zalando Privé

Tutti conoscono Zalando, il famosissimo e-commerce dedicato allo shopping. Grazie al grande successo è stato introdotto Zalando Privé. Attraverso questo canale i clienti avranno accesso a sconti fino al 75% su oltre 2.500 brand e una varietà di categorie di prodotto che va dalle scarpe, all’abbigliamento, passando per attrezzature sportive e gioielleria. Il lancio va ad ampliare l’offerta per l’Italia e si colloca nella strategia di Zalando volta ad ampliare la gamma di prodotti e servizi, soddisfacendo cosi le diverse esigenze dei consumatori.

La gamma di prodotti disponibile su Zalando include scarpe, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino, abbigliamento e attrezzature sportive, intimo, articoli per la casa e gioielleria.

Ogni giorno saranno disponibili fino a 6 nuove campagne, ciascuna con una durata limitata nel tempo e valida fino a esaurimento scorte. L’acquisto prevede un costo alla consegna di 5,90 euro; l’eventuale reso è interamente gratuito e può avvenire entro 14 giorni dalla consegna del prodotto. Lo servizio analogo, sebbene con il nome di Zalando Lounge, è già disponibile in altri mercati – Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Svizzera – e conta già oltre 8 milioni di utenti registrati.

L’integrazione dell’offerta di Zalando va inquadrata all’interno della strategia Zalando, volta ad ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi per rispondere a esigenze fashion di carattere distinto. I clienti Zalando possono accedere a Zalando Privé utilizzando il medesimo profilo e le stesse credenziali. I nuovi utenti possono registrarsi gratuitamente alla piattaforma, senza alcun vincolo.