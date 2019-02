Prima di dare il via alla delibera di indirizzo sulla Ztl, il Comune convochi il tavolo di consultazione con i commercianti: è questa la richiesta che Ascom Torino e Confesercenti rivolgono all’amministrazione comunale, dopo l’annuncio di un imminente provvedimento.

«Si tratta – spiegano i presidenti di Ascom Torino e Confesercenti, Maria Luisa Coppa e Giancarlo Banchieri – di una convocazione tanto necessaria quanto urgente per una condivisione delle linee di indirizzo e per garantire ai commercianti che la delibera non anticipi contenuti vincolanti senza che siano stati discussi dal tavolo che non si riunisce da ben 14 mesi. Riteniamo necessario che a esso partecipi anche l’assessore al Commercio, Alberto Sacco. La materia è troppo importante per procedere con un atto così impegnativo come una delibera senza un preliminare e approfondito confronto con tutti i soggetti coinvolti e nella sede a ciò deputata».