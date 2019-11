Il consigliere comunale M5s di Torino, già presidente del Consiglio, Fabio Versaci è il primo firmatario di un’interpellanza generale che sicuramente accenderà il dibattito in Sala Rossa lunedì prossimo.

Il documento, infatti, riguarda le dichiarazioni dell’assessore regionale e capogruppo della Lega in Comune Fabrizio Ricca, il quale avrebbe presentato una mozione per chiedere il blocco della Regione Piemonte sul trasporto pubblico erogati al Comune, se non si attua una revisione del progetto riguardante la nuova ZTL a pagamento.

L’interpellanza, firmata dai consiglieri di maggioranza, prevede l’apertura del dibattito in Sala Rossa sulla vicenda.

«Al di là della questione ZTL, in cui uno può essere d’accordo o meno sul nuovo progetto, contesto il metodo – spiega Versaci – Le parole di Ricca sono un ricatto e una mancanza di rispetto verso le istituzioni».