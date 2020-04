In merito alle dichiarazioni del sindaco Appendino sulla Polizia Locale non impiegata per il servizio in strada Fabrizio Ricca, assessore regionale alla Sicurezza, risponde alle parole della sindaca che ha definito “fake news” la sua denuncia.

“600 persone già pronte per andare in vacanza su 1400 agenti del Comune. Questo si legge nelle comunicazioni mandate agli agenti. Altro che 20% di agenti non in strada. Altro che Fake. E questo senza contare tutti i documenti prodotti da agenti di Polizia Locale in cui si chiede conto di questa strategia ai superiori. Se il comune di Torino avesse bisogno di ulteriori risorse economiche per gli straordinari, siamo a disposizione per un confronto immediato”.