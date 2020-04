Tra le prime iniziative torinesi di diffusione culturale in streaming dedicate al pubblico costretto a casa dall’emergenza coronavirus, AIACE sul sofà prosegue con successo la sua programmazione online, iniziata lo scorso 10 marzo. L’appello rivolto da Aiace Torino a collaboratori e amici che producono o realizzano film di mettere a disposizione in rete, gratuitamente, alcuni loro lavori – lungo e cortometraggi, documentari o di fiction – ha avuto fin da subito un riscontro molto positivo, rendendo possibile la creazione di un catalogo arricchito ogni giorno da una nuova “uscita” online e arrivato ormai a oltre una ventina di titoli. Altrettanto positiva è stata la risposta del pubblico. I titoli finora proposti, infatti, hanno ottenuto complessivamente oltre 5500 visualizzazioni, con una media di circa 250 spettatori al giorno.

Tra i titoli di prossima diffusione in streaming, oltre a documentari e cortometraggi (Vita nova di Danilo Monte e Laura D’Amore, Nera di Andrea Deaglio, Benvenuto in San Salvario di Enrico Verra), figura anche un altro lungometraggio di Davide Ferrario. Tra i primi autori ad aderire all’iniziativa, il regista, dopo La luna su Torino, mette a disposizione un secondo suo film di successo, Dopo mezzanotte, che sarà online da domani, venerdì 3 aprile. «In questi tempi malinconici – dice Davide Ferrario – spero che rivedere Dopo mezzanotte possa strappare un momento di sospensione e di incanto. Non per nostalgia, ma per immaginarci una Torino del “dopo” ancora più magica».

Per guardare i film, è sufficiente cliccare sui link alle videopiattaforme forniti attraverso i canali social e il sito di Aiace Torino (www.aiacetorino.it) e inserire la password indicata.

In prossima uscita

Dopo mezzanotte di Davide Ferrario (prod. Rossofuoco, Film Commission Torino Piemonte, Multimedia Park, 2004, 90’)

Vita nova di Danilo Monte e Laura D’Amore (prod. Don Quixote/Polivisioni, 2016, 80′)

Nera di Andrea Deaglio (prod. Colombre Film, 2007, 22′)

Benvenuto in San Salvario di Enrico Verra (prod. Dune, 1998, 28’)

Titoli finora diffusi

A spasso con i fantasmi – Un viaggio nella Torino dell’800 di Enrico Verra

Pink Gang di Enrico Bisi

La luna su Torino di Davide Ferrario

Country for Old Men di Stefano Cravero e Pietro Jona

Memorie, in viaggio verso Auschwitz di Danilo Monte

A sud di Pavese di Matteo Bellizzi

Sale per la capra di Marta Evangelisti, Vincenzo Greco e Fabrizio Dividi

Io, la mia famiglia rom e Woody Allen di Laura Halilovic

Se la vita è meglio, butti via la telecamera di Enrica Viola

Ultima chiamata di Enrico Cerasuolo

Aida di Mattia Temponi

Antologia di cortometraggi realizzati dalla Scuola di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia:

46 cm di Teresa Bandini, Claudia Casapieri, Paolo De Murtas, Giada Strinati; New Neighbours di Andrea Mannino, Sara Burgio, Giacomo Rinaldi; Cosmoetico di Martina Scarpelli; Polvere sottile/ Fine Dust di Alessandra Boatto, Gloria Cianci, Sofia Zanonato

Pietro di Daniele Gaglianone

Sponde. Nel sicuro sole del Nord di Irene Dionisio

Punishment Island di Laura Cini

Waves di Marco D’Almo e Francesco Ferraris

Waste Mandala di Alessandro Bernard, Paolo Ceretto

Storie di uomini e lupi di Alessandro Abba Legnazzi e Andrea Deaglio (prod. Babydoc/Quartier Latin Media, 2015, 75′)

Rice Girls (Sorriso amaro) di Matteo Bellizzi

Almost Married di Fatma Bucak e Sergio Fergnachino

Il futuro del mondo passa da qui di Andrea Deaglio

Là suta. La nostra eredità nucleare in un triangolo d’acqua di Daniele Gaglianone, Cristina Monti e Paolo Rapalino