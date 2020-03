Il mondo della Cooperazione è a disposizione del Piemonte per aiutare nell’emergenza Coronavirus. Infatti, Alleanza delle Cooperative ha infatti espresso la volontà al Governatore del Piemonte Alberto Cirio e alla Giunta regionale di partecipare all’Unità di Crisi regionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

La richiesta è stata sottoscritta dai Presidenti di Agci, ConfCooperative e LegaCoop. Tutte le realtà della Cooperazione piemontese hanno espresso la piena disponibilità ad affiancare le Istituzioni nella gestione dell’emergenza.

Una richiesta che anche i consiglieri regionali Daniele Valle e Silvio Magliano condividono: «Il contributo della Cooperazione a fianco della Regione Piemonte contro il coronavirus è fondamentale in quanto i settori Sanità e Socio Sanitario sono da giorni in prima linea e i loro sforzi si sono dimostrati preziosi presso RSA e servizi residenziali; i servizi territoriali, con il supporto degli Enti locali, stanno provando a rimodularsi in servizi domiciliari. Crediamo sia doveroso e utile, da parte della Regione Piemonte, valorizzare pienamente questo contributo messo disposizione in ottica sussidiaria a sostegno delle comunità locali e dell’intera cittadinanza».

«Il coinvolgimento di tutti i soggetti e un loro coordinamento strutturato sono fattori fondamentali nel prevenire e nel tamponare le situazioni di criticità. Per tutte queste ragioni riteniamo che la Cooperazione debba essere a pieno titolo coinvolta all’interno dell’Unità di Crisi costituita per fronteggiare l’emergenza da covid-19» concludono i consiglieri.