La sindaca Chiara Appendino elenca sui social le nuove misure restrittive per il contenimento del Coronavirus. Firmate questa sera dal Ministro della Salute, se ne vociferava già da un po’, e riguardano, come ricorda la sindaca:

“E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici,

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona,

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro,

nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”

La sindaca Appendino da poi una raccomandazione ai cittadini: «Come sempre, vi chiedo di informarvi soltanto tramite i canali ufficiali e di rispettare queste regole. Non smetterò di aggiornarvi sugli sviluppi».