Dopo le aziende anche le famiglie torinesi potrebbero beneficiare della sospensione della tassa sui rifiuti.

Lo dichiara la sindaca Chiara Appendino nell’intervista a “Tagadà” su La7. “Stiamo ragionando di estendere anche alle famiglie il provvedimento relativo alla Tari che ha la scadenza ad aprile”.

Nelle scorse settimane la giunta aveva già deciso la sospensione della Tari per le utenze non domestiche. A metà aprile invece è prevista la scadenza della prima rata per le utenze domestiche e a giorno dovrebbero partire le lettere per le famiglie.

“Siamo consapevoli – dice Appendino – che c’è bisogno di accompagnare le famiglie e imprese in questo momento difficile”