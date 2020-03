Mancano in tamponi per il test Coronavirus. Lo ha evidenziato anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino

“In Piemonte c’è ancora un numero di tamponi relativamente basso rispetto ad altre regioni e ci servirebbe averne di più, anche per verificare gli asintomatici, quindi magari poter intervenire meglio nella lotta aL contagio”, spiega Appendino, ospite della trasmissione Tagadà su La7. Dopo Alberto Cirio anche la prima cittadina denuncia il problema sanitario nella regione Piemonte

Appendino ha parlato di “tre criticità in Piemonte, tre preoccupazioni reali”.

Oltre a quella dei tamponi, “c’è quella dei Dpi, quindi le mascherine, il materiale che ci serve per mettere in sicurezza chi è in prima linea, come gli infermieri, gli operatori, o chi lavora nelle residenze per anziani dove ci sono ancora maggiori fragilità. Poi – aggiunge – ci sono i ventilatori. Purtroppo i numeri crescono e la Regione Piemonte avrà sicuramente bisogno di aumentare i posti dove è possibile accedere a una forma di riabilitazione con i ventilatori”.