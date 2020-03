“Una giornata storica: prima seduta del Consiglio Regionale in cinquant’anni di Piemonte, oltre che prima in tutta Italia, realizzata completamente in remoto e bilancio di previsione approvato in tempo record”., commenta così la consigliera della Lega Sara Zambaia in merito all’approvazione del bilancio previsionale regionale.

“Importanti stanziamenti, sbloccati per la delicatissima fase che il nostro territorio sta vivendo – prosegue Zambaia -, che i nostri cittadini non potevano continuare ad aspettare”.

“Mentre a Roma regna la confusione, tra mille autocertificazioni e dirette Facebook a tarda sera – conclude la consigliera – il Piemonte si dimostra concreto. Era fondamentale approvare il bilancio oggi, così da fornire certezze alle aziende che attendevano questo provvedimento per poter programmare il proprio futuro e la ripartenza al termine della crisi. È con questa concretezza che sono certa che usciremo più in fretta e più forti di prima da questa grande sfida”.