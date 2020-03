Buoni spesa distribuiti digitalmente e spendibili nei negozi di prossimità, per aiutare le famiglie ma anche il commercio torinese. È questo il progetto della sindaca Appendino quando arriveranno i fondi che il Governo Conte ha annunciato per gli enti locali a sostegno dei cittadini più bisognosi.

La sindaca Chiara Appendino nel corso di un consiglio comunale in video conferenza ha spiegato che si tratta di “una iniezione di risorse che non ci coglie impreparati perché la Città ha già attivato, con una delibera approvata la scorsa settimana, una rete importante di sostegno alle persone più in difficoltà per l’emergenza Coronavirus. E una parte delle risorse assegnate a Torino dall’Ordinanza andrà proprio a supporto di questa rete di solidarietà”.

Ma come detto una parte andrà in buoni spesa per le famiglie. “Stiamo lavorando – ha proseguito la sindaca – per individuare una soluzione che permetta, il più possibile, la distribuzione digitale di questi buoni per la spesa. Ovviamente non possiamo escludere anche una distribuzione materiale, perché non tutti probabilmente sono in grado di accedere o non tutti hanno la possibilità di accedere al buono in formato digitale”.

L’idea è di creare una piattaforma di semplice utilizzo in modo da evitare gli spostamenti e le code negli uffici. “I cittadini che chiederanno il buono saranno chiamati a dichiarare che la richiesta è strettamente legata alla necessità emersa a seguito di emergenza Coronavirus. Le dichiarazioni verranno controllate ex-post”.

La sindaca vuole inoltre che i buoni spesa siano utilizzabili oltre che per la grande distribuzione anche per i negozi di prossimità per “ fornire un aiuto economico concreto anche a quelle tante piccole imprese commerciali presenti sul nostro territorio che questa emergenza ha messo in difficoltà”.

“Domani in Giunta – prosegue Appendino – disporremo le iniziative urgenti per rendere pienamente operativi gli stanziamenti, nel frattempo verrà definita e avviata la rete di distribuzione. Faremo in modo di rendere il sistema operativo il prima possibile”.

Al momento non si può ancora inoltrare la richiesta per i buoni spesa, opportunità che sarà data nel minor tempo possibile.