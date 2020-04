Inizierà questa mattina la raccolta di domande per i buoni spesa che il Comune di Torino, attraverso i fondi stanziati dal Governo, ha messo a disposizione per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

Un primo stanziamento di un milione di euro che sarà erogato attraverso buoni da 25 euro l’uno ai nuclei familiari secondo tre diversi scaglioni: 300 euro per i nuclei fino a 2 persone, 400 per quelli fino a 4 persone e 500 euro dalle 5 persone in su.

Due le modalità di richiesta dei buoni che saranno accreditati entro pochi giorni:

Per via telematica: accedendo al seguente link https://moon.patrim.csi.it/moondirectbl/ e compilando il modulo di autocertificazione

e compilando il modulo di autocertificazione Per telefono chiamando il numero 011 01130003 e compilando la domanda telefonicamente con l’ausilio di un operatore. Il servizio è disponibile secondo i seguenti orari: venerdì 3 aprile dalle ore 10 alle 18; sabato 4 aprile dalle 9 alle17, domenica 5 dalle 9 alle 12 e, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Sarà consentita una sola domanda per nucleo familiare e sarà data la priorità a chi non dispone di altre forme di sussidio statale (Reddito di cittadinanza, Naspi, ecc..)