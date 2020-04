Sono arrivate più di mille domande in un’ora per il servizio di buoni spesa che il Comune di Torino ha messo a disposizione per l’emergenza Coronavirus a famiglie in difficoltà economica.

Il servizio, attivo attraverso canale web dedicato al link https://moon.patrim.csi.it/moondirectbl/e call center (01101130003), è entrato in funzione alle 10 di questa mattina e sarà attivo tutti i giorni dalle 9 alle 22. La somma stanziata è pari a un milione di euro, e se tutte le domande presentate nella prima ora fosse accettate un terzo del budget a disposizione potrebbe già essere occupato. Anche se nei prossimi giorni verranno stanziate nuove misure per i restanti 2,6 milioni di euro a disposizione per i buoni spesa.

Intanto, sono molte le segnalazioni di chi ha riscontrato problemi di accesso al sito dovute a un mancato riconoscimento delle credenziali. Si tratta in particolare di chi pur residente a Torino ha Carte d’Identità rilasciate da altri Comuni: il portale infatti non riconosce il numero di documento come valido per l’accesso.