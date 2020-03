La Commissione Nazionale per la Salute cinese ha reso noto che sono 54 i nuovi casi di Covid 19 in Cina nelle ultime 24 ore, tutti provenienti dall’estero.

La Commissione ha proseguito che 383 infettati sono guariti.

Nella provincia dell’ Hubei, quella di Wuhan, ci sono stati 3 morti ma senza riscontrare però nuovi casi di Covid 19.

In totale in Cina si contano 81.394 casi di contagio, le vittime della pandemia sono 3.295, i guariti nel complesso ammontano a 74.671.

Il dato che fa riflettere è che i 54 nuovi casi arrivano dall’estero, fatto che evidenzia che il focolaio non è piu nella Repubblica Popolare Cinese.