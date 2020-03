“Con le regole vigenti in condizioni normali, tra due anni siamo ancora qui”; è l’allarme lanciato dal governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio al consiglio Regionale in videoconferenza.

“Per agire in tempi rapidi, abbiamo bisogno di poteri straordinari” continua Cirio come è stato fatto per la ricostruzione del ponte Morandi ad esempio. Chiederà poi, ha detto il Presidente della Regione, una proroga delle misure dal 14 al 20 di Aprile; dunque Cirio vuole fare da sé, anche perché il Piemonte, ma come tutta la Nazione ha bisogno di sconfiggere al più presto il Virus.

La dorsale economica della Regione, potrebbe a breve entrare in un baratro di difficile uscita.