Il consigliere regionale della Lega Giovanni Battista Poggio è risultato positivo al coronavirus. È stato lo stesso consigliere, ex sindaco di Capriata d’Orba (Alessandria), ad dirlo su Facebook, spiegando di essere in isolamento preventivo con la moglie, dopo la positività del governatore Alberto Cirio,

«Dall’8 marzo essendo stato in Consiglio regionale a Torino, benché non avessi avuto ancora sintomi – racconta Poggio – Il 15 marzo ho avuto la febbre, ho chiamato il numero preposto e in breve tempo è arrivata un’ambulanza con il medico. In ospedale a Novi Ligure mi hanno fatto gli esami e il tampone. Ora, a casa, continuo la quarantena».