Indebitarsi si, ma con noi stessi: questa la chiave di lettura della nuova proposta economica lanciata da CasaPound Italia per far fronte all’emergenza finanziaria dovuta alla stagnazione da Coronavirus. Nello specifico, il movimento della tartaruga frecciata propone l’emissione di uno speciale BTP che possa essere acquistato dai soli risparmiatori italiani. Il buono del tesoro poliennale (BTP) rappresenta un certificato di debito emesso dallo Stato italiano con durata poliennale: il rendimento è dato dal tasso fisso e dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso.

Si tratta di un titolo “a capitale garantito”, ossia prevede alla scadenza il rimborso dell’intero valore nominale. Nello specifico, quello proposto da CasaPound è un BTP che garantisca in 5 anni una rendita del 2% più l’inflazione annua e denominato “BTP Credito Pubblico Nazionale” e, secondo il movimento, “garantirà a chi lo acquista una rendita sicura, e farà entrare nelle casse dello Stato 100 Miliardi per affrontare l’emergenza”.

Insomma, CasaPound “non vuole che la crisi economica porti l’Italia indebolita nella morsa dei mercati finanziari, specie in un momento in cui l’UE non si è ancora pronunciata sui paracadute economici che intende adottare per tutelare gli Stati membri”.

Italo Levante