I cimieri di Torino sono chiusi per l’emergenza Coronavirus, come stabilito dalle direttive per evitare assembramenti e contagi. Cimiteri chiusi almeno fino al 3 aprile, garantiti i servizi di accoglienza dei funerali e le attività di sepoltura

Da qui parte la proposta del segretario metropolitano del Partito Democratico e consigliere comunale Mimmo Carretta, che chiede alla sindaca Chiara Appendino un gesto: “In questi giorni di quarantena chi desidera portare un fiore ad un proprio caro sepolto nei cimiteri cittadini non può farlo – spiega Carretta, che aggiunge – Proponiamo alla sindaca Appendino di compiere un gesto simbolico a nome di tutta la comunità torinese e di deporre una pianta all’ingresso di ogni cimitero cittadino”.