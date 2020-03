Dopo la falsa notizia che il fuoriclasse portoghese avesse messo a disposizione i suoi hotel per adibirli a Ospedali contro l’emergenza sanitaria per il Covid 19, Cristiano Ronaldo ha voluto dare comunque il suo contributo alla lotta al virus donando, insieme al suo procuratore Jorge Mendes, 35 posti letto di terapia intensiva.

La donazione è stata fatta all’ Ospedale Santo Antonio di Oporto e all’ Ospedale di Santa Maria a Lisbona.

Il Santo Antonio di Oporto è in prima linea nella lotta al Covid 19 e la struttura stessa ha dato notizia della donazione: “Questa unità consentirà l’apertura di 15 letti di terapia intensiva, completamente equipaggiati con ventilatori, monitor e altre attrezzature. Il Centro Hospitalar Universitário do Porto ringrazia Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes”.

Anche la struttura ospedaliera di Lisbona ha ringraziato il calciatore portoghese per il gran bel gesto con una nota di Daniel Ferro, presidente dell’Hospital de Santa Maria di Lisbona, che ora potrà contare su altri 20 posti letto per terapia intensiva dedicata alle cure per il Coronavirus.