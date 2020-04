“L’oscuro ed ignoto viceministro all’Interno Matteo Mauri rompe il muro dell’anonimato per minacciare Giorgia Meloni, rea di aver criticato il Grande Fratello torquemadesco che il Governo vuole mettere in piedi per censurare il libero pensiero con la scusa di combattere le fake news. Con cipiglio da caudillo nostrano in salsa amatriciana Matteo Mauri dichiara di voler ”fermare” Giorgia Meloni.

La statura del soggetto è tale da non incutere alcun timore ed anzi sconfinare nel farsesco e nel ridicolo, ma tradisce il retropensiero di chi vorrebbe, con pericolosa deriva autoritaria, mettere il bavaglio alle opposizioni, immaginando improbabili psico-polizie da romanzo di fantascienza negativa. Fortunatamente con questo governo non si va oltre il B-Movie, ma è ora di ricordare a tutti che intimidazioni e minacce, anche se ridicole, offende la democrazia della nostra Nazione”. Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.