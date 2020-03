Donazione per l’emergenza Coronavirus dalla famiglia Agnelli e le sue società.

La famiglia Agnelli ha disposto un contributo di 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale e di “La Stampa – Specchio dei Tempi”, fondazione impegnata a rispondere alle necessitàsociali e sanitarie di Torino e del Piemonte.

Exor e le sue società controllate Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial, alle quali si sono aggiunte anche Ermenegildo Zegna e Fondazione Pesenti, stanno acquistando presso vari fornitori esteri un totale di 150 respiratori oltre a materiale medico-sanitario, approntandone l’immediato trasporto aereo in Italia.

La società di noleggio a lungo termine Leasys (FCA Bank) mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle cittàitaliane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza.

Inoltre, Exor, Fca, Ferrari e Cnh industrial mantengono inoltre a uno stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, per mettere a disposizione del Paese servizi gratuiti di scouting per individuare apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, e soprattutto relativi servizi doganali per l’importazione rapida in Italia.

Queste iniziative si aggiungono alle campagne già in atto: raccolta fondi “DistantiMaUniti” promossa dalla Juventus e tuttora in corso sulla piattaforma gofundme ( www.gofundme.com/f/distanti-ma-uniti-dona-insieme-alla-juventus); iniziativa #restoascuola promossa dalla Fondazione Agnelli, insieme alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e a La Stampa, per sostenere la didattica a distanza nelle scuole, in particolare per quegli studenti che stanno incontrando maggiori difficolta’ negli apprendimenti.