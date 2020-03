La Confesercenti Torino, sul suo sito (Clicca qui) ha pubblicato i modelli di lettera che un’azienda può inviare al locatore e ai suoi fornitori se, a causa dell’emergenza Coronavirus ha difficoltà a pagare affitto o forniture.

Si tratta, come spiegano da Confesercenti, di “due modelli di lettera che le imprese in difficoltà nel fare fronte ai pagamenti di affitto dei locali commerciali, delle merci e dei servizi possono inviare al locatore e ai fornitori con la richiesta di moratoria, di revisione dei termini di pagamento o di altra misura in grado di contribuire a far superare il difficile momento dovuto all’emergenza Coronavirus”.

Il semplice invio delle lettere però aggiungono da Confesercenti Torino, non “precostituisce alcun diritto al non pagamento di quanto dovuto e che non esiste alcuna normativa in questo senso; tale invio, dunque, rappresenta soltanto una proposta che andrà definita e concordata fra le parti, essendo sia il contratto di affitto sia quello di fornitura accordi fra soggetti privati”.

Lettera al locatore scarica qui

Lettera ai fornitori: scarica qui