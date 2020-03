Gli attivisti di Nomissis hanno noleggiato un camion pubblicitario a vela, affisso l’ultima opera di Ulixes dal titolo “Ipnosi collettiva”, e ora portano ironicamente in giro il solito mantra, che in maniera assordante rimbomba nel vuoto delle città.

“Perchè ?! .. Ma perchè come al solito, in ogni caso, qualunque cosa succeda, chi paga le colpe e inettitudine di chi governa, viene oppresso, rinchiuso e soppresso, sono sempre i comuni cittadini. … o no ?”, dicono da Nomissis.

Il collettivo artistico Nomissis fa parte del progetto autistici.org / inventati.org, nato nel 2001 dal mondo antagonista e anticapitalista “impegnati a lavorare con le tecnologie e attivi nella lotta per i diritti digitali. Crediamo che questo non sia affatto il migliore dei mondi possibili. La nostra risposta è offrire ad attivisti, gruppi e collettivi piattaforme per una comunicazione più libera e strumenti digitali per l’autodifesa della privacy, come per esempio email, blog, mailing list, instant messaging e altro”.