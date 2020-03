Nuove regole Gtt per l’utilizzo dei mezzi pubblici a Torino in questo periodo di emergenza Coronavirus.

In coda alla fermata a più di un metro di distanza l’uno dall’altro con inizio della fila a un metro dalla palina e non salire sulla vettura se non sono garantite le distanze di sicurezza

il conducente segnali alla centrale l’esigenza di mettere in servizio mezzi aggiuntivi o che richieda l’intervento delle forze dell’ordine in caso di potenziali rischi.

Per quel che riguarda le diverse linee, che registrano carichi molto bassi, torna operativa la 34, la 38 riprende il percorso feriale mentre è sospesa la navetta interna Cimitero Parco.

Da domani martedì 24 marzo i centri di servizio al cliente e le biglietterie ferroviarie oltre all’ufficio sanzioni di via Monginevro resteranno chiusi.

Restano operativi il canale e-commerce di Gtt, le rivendite autorizzate presso i tabaccai, gli sportelli bancomat autorizzati, le emettitrici automatiche in metropolitana, mentre le pratiche cartacee per il rinnovo abbonamenti riprenderanno al termine del periodo di emergenza.

Per quel che riguarda i parcheggi, quelli in struttura funzionano solo attraverso le biglietterie automatiche, anche per il rinnovo abbonamenti.