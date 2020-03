Due contagi al Campus Einaudi fanno tremare l’Università di Torino. Infatti sono almeno due le persone infette da Coronavirus: un docente del dipartimento di Culture, politiche e società che è ora ricoverato in rianimazione e una collega con cui aveva avuto frequentazioni che ora si trova in quarantena, insieme ai famigliari, e ha già manifestato dei sintomi.

Ne da notizia lo stesso retto Stefano Geuna: “Abbiamo avuto notizia di un caso conclamato di positività al Covid-19 e ne abbiamo dato prontamente notizia alle autorità sanitarie. Appena ricevuta la notizia, la direttrice del dipartimento ha informato telefonicamente le colleghe e i colleghi che potrebbero aver avuto un contatto diretto con l’interessato, ma si ritiene di doverne dare notizia e informazione più ampia e diffusa affinché le persone che abbiano sviluppato sintomi possano comunicarlo alle autorità sanitarie di riferimento”.

I docenti avevano frequentato il Campus nel periodo tra il 2 e il 6 marzo, quando quindi le lezioni erano già sospese ma ricercatori e personale proseguivano con le normali attività, come i servizi di pulizia, portineria e sicurezza. Per questo ora tutto il Campus, come le altre sedi universitarie sono chiuse anche se i lavoratori lamentano la mancata trasparenza da parte dell’Ateneo. «Il fatto sconcertante è che ci è stata solamente comunicata la chiusura dal 17 al 27 marzo, ma non la notizia del contagio. Noi riteniamo che fosse invece opportuno tutelare tutti con una eventuale quarantena cautelare».