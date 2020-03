È online da oggi www.laspesaservita.it, il nuovo sito dedicato all’elenco, realizzato e curato da Confesercenti, delle attività commerciali che fanno le consegne a domicilio a Torino e provincia. Il sito si caratterizza per una nuova e più chiara veste grafica e soprattutto per un form che consente la ricerca per Comune, codice di avviamento postale e settore merceologico, nonché ricerche per parole-chiave o con due o più campi abbinati; rimane la mappa per la geolocalizzazione già presente nella vecchia versione dell’elenco, fino a ieri ospitato nel sito di Confesercenti.

Sono oltre 700 le attività, di tutte le tipologie (commercio fisso, somministrazione, mercati) e di tutti i settori merceologici, che finora hanno aderito al progetto e l’elenco è in continuo aggiornamento.

“C’era bisogno – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – di questa collocazione autonoma: la nostra iniziativa, nata solo pochi giorni fa, ha avuto uno sviluppo al di là di ogni previsione. Per un elenco così ricco erano necessarie una migliore organizzazione e la possibilità di ricerche più mirate e accurate. Ciò è stato reso possibile grazie al supporto tecnico e alla collaborazione di Links Foundation, che è diventata partner del progetto e che voglio ringraziare. Questa è una una tappa importante, ma non l’ultima: siamo impegnati a realizzare altri miglioramenti e altre funzionalità in ‘corso d’opera’. Le centinaia di commercianti che hanno aderito e continuano ad aderire all’iniziativa stanno offrendo un notevole servizio alla cittadinanza: un impegno che, nelle difficili circostanze che stiamo vivendo, va sottolineato. Da parte nostra – conclude Banchieri – crediamo che sia doveroso in questa emergenza facilitare il più possibile gli ordini a distanza, valorizzando il ruolo degli esercizi di vicinato e riducendo al minimo gli spostamenti e i contatti personali, nello spirito dei decreti del governo”.

I commercianti che desiderino essere presenti nell’elenco possono inviare una mail a segreteria@confesercenti-to.it, indicando nel modo più accurato e completo possibile:

– nome e indirizzo dell’attività commerciale;

– canale attraverso il quale il cliente può effettuare l’ordine (numero di telefono, mail / indirizzo web, whatsapp, pagina Facebook o altro canale social);

– eventuali costi di consegna;

– raggio chilometrico di consegna.

Verranno comunque inserite anche le attività che non indichino tutte queste informazioni, ma sono necessari almeno nome indirizzo e un canale di contatto per gli ordini. L’adesione è totalmente gratuita.