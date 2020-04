È partita ieri la campagna lanciata da Zenart Cooperativa Artistica #AperiMusicConArtista: l’arte non si ferma al tempo del Coronavirus e la cooperativa dà appuntamento a tutti con un ciclo di eventi in diretta LIVE su facebook, che vedrà protagonisti gli artisti, per rispondere a tutte le domande del pubblico di appassionati di musica.

Un vero calendario di eventi live in continuo aggiornamento partito ieri, giovedì 2 aprile alle 18.00, con la doppia intervista a Rossana Casale e Sergio Caputo, che ha totalizzato migliaia di visualizzazioni online fra interazioni e commenti del pubblico. Prossime dirette in programma domenica 5 aprile con Filomena Campus e Marco Varvello inviato RAI a Londra, per parlare dell’attuale panorama musicale della capitale britannica. Atteso, anche l’appuntamento di lunedì 6 aprile alle ore 16.00, con “Il Mondo in Testa” – di Gegè Telesforo”, dal titolo del suo ultimo lavoro discografico e dodicesimo album del cantante polistrumentista e produttore.

La campagna online – nata a opera del CDA di Zenart che dal 2008 opera nel settore dello spettacolo, musica e intrattenimento, formato da Alex Travi e dal Presidente Luca Lisi – nasce per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare le restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia per il Coronavirus. Una campagna rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer del settore e tutti gli operatori dell’arte, per riflettere sulle iniziative culturali in questo periodo storico, continuando a condividere l’amore per questo importante campo d’interesse. Un asset strategico per l’economia che ai tempi del coronavirus acquisisce importanza, e valore, perché capace di accompagnare le quarantene e le giornate di tutti, intrattenendo il pubblico in maniera “digitale”, trascorrendo il tempo immersi fra musica, libri, ma anche tante lezioni di strumento on line e concerti in streaming live.

Gli artisti di Zenart sono quindi pronti a portare la loro musica nelle case, ma l’iniziativa è un appello della Cooperativa a condividere problemi e difficoltà all’interno della community degli artisti in questo delicato periodo.

“Quello che stiamo vivendo è un momento difficile per tutti. Sono giorni ‘storici’ che ricorderemo per molto tempo – afferma Luca Lisi Presidente Zenart – Ma per questo motivo, oltre a essere una vera passione, abbiamo il dovere di mantenere vivo il settore musicale e dello spettacolo: creeremo anche uno spazio per le dirette che permetteranno uno scambio fra cooperativa e artisti, per parlare delle iniziative a supporto del settore, condividere problemi e difficoltà, che possa rappresentare un luogo di incontro virtuale, per costruire una rete di supporto a sostegno del comparto. Lavorando da anni nel settore dello spettacolo e dovendomi confrontare quotidianamente con numerosi cavilli burocratici, l’obiettivo è sempre quello di costruire strumenti efficaci e veloci per venire incontro alle necessità degli artisti”.