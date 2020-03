Li hanno aspettato all’entrata in autostrada. Con sirene spiegate e saluto militare. Questo l’omaggio della polizia stradale alle vittime di Novara uccise dal Coronavirus. I feretri sopra i camion militari, come era stato la scorsa settimana per Bergamo, vengono trasportati nei vicini forni crematori.

Ad oggi nella provincia di Novara sono 92 le persone uccise dal Covid-19.